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Что известно о взрывах в Кривом Роге и Херсоне

На Юге объявлена воздушная тревога. Россияне запустили ракеты.

В 17:52 Воздушные силы предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Есть угроза применения авиационных средств поражения для областей, где объявлена воздушная тревога.

В 18:06 уже сообщили о ракете в направлении Кривого Рога, а около 18:10 стало известно о взрыве в городе. Вероятно, ударили ракетой Х-59, она прекратила существование в пределах района. Около 18:04 слышали взрывы и в Херсоне.

Однако отбой объявили очень быстро – в Херсонской области в 18:12, в Днепропетровской области в 18:16.

Важно! В 18:19 Воздушное командование "Восток" сообщило: в Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Вибухи, які чули у Криворізькому районі, – робота нашої ППО. Ворожу ракету збили військові ПвК "Схід"! Дякую за цілодобовий захист!

– написав Микола Лукашук, очільник Дніпропетровської обласної ради.

Он добавил, что понедельник 18 декабря оказался спокойным: ни в одной из общин области обстрелы не зафиксированы.

Что известно о ракете Х-59

Это оружие производится в Смоленске, но не только. Где россияне производят ракеты Х-59 и чем опасны такие ракеты – читайте в нашем большом материале.