Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!

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Що відомо про вибухи в Кривому Розі

На Півдні оголошена повітряна тривога. Росіяни запустили ракети.

О 17:52 Повітряні сили попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей, в яких оголошена повітряна тривога.

О 18:06 уже повідомили про ракету в напрямку Кривого Рогу, а близько 18:10 стало відомо про вибух у місті. Імовірно, вдарили ракетою Х-59, вона припинила існування в межах району. Близько 18:04 чули вибухи і в Херсоні.

Проте відбій оголосили дуже швидко – у Херсонській області о 18:12, у Дніпропетровській області о 18:16.

Важливо! О 18:19 Повітряне командування "Схід" повідомило: у Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59.