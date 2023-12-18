Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!
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Що відомо про вибухи в Кривому Розі
На Півдні оголошена повітряна тривога. Росіяни запустили ракети.
О 17:52 Повітряні сили попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей, в яких оголошена повітряна тривога.
О 18:06 уже повідомили про ракету в напрямку Кривого Рогу, а близько 18:10 стало відомо про вибух у місті. Імовірно, вдарили ракетою Х-59, вона припинила існування в межах району. Близько 18:04 чули вибухи і в Херсоні.
Проте відбій оголосили дуже швидко – у Херсонській області о 18:12, у Дніпропетровській області о 18:16.