Как рассказала владелица квартиры 68-летняя Мария Торшина, устроил пожар ее сын. Он до сих пор находится в квартире, охваченной огнем.

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В общежитии произошел пожар

Инцидент произошел 6 мая в городе Кропивницкий по улице Соборная рядом с торговым центром "Плазма". Сообщается, что огонь охватил одну из квартир в общежитии.

Мария, владелица квартиры и мать мужчины, устроившего пожар, рассказала детали инцидента. По ее словам, сын в состоянии алкогольного опьянения начал ее обижать, а затем облился огнеопасным раствором и закурил. Как следствие – в доме возник пожар.

На место событий прибыли спасатели, которые уже эвакуировали троих человек. Однако мужчина, устроивший пожар, до сих пор находится в квартире. Ликвидация пожара продолжается.

Впоследствии стало известно, что пьяного мужчину нашли в охваченной огнем квартире – спасти его не удалось.

Спасатели работают на месте пожара: смотрите видео

Позже в пресс-службе ГСЧС сообщили, что во время спасательной операции было эвакуировано почти 30 жителей общежития. По состоянию на 16:50 возгорание было ликвидировано, причины пожара еще выясняются.

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