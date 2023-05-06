Як розповіла власниця квартири 68-річна Марія Торшина, вчинив пожежу її син. Він досі знаходиться у помешканні, яке охоплено вогнем.

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У гуртожитку сталася пожежа

Інцидент трапився 6 травня у місті Кропивницький по вулиці Соборна, що поруч з торговим центром "Плазма". Повідомляють, що вогонь охопив одну з квартир у гуртожитку.

Пані Марія, власниця квартири та мати чоловіка, який влаштував пожежу, розповіла деталі інциденту. За її словами, син у стані алкогольного сп'яніння почав її кривдити, а потім облився вогненебезпечним розчином і закурив. Як наслідок – у помешканні виникла пожежа.

На місце подій прибули рятувальники, які вже евакуювали трьох осіб. Проте чоловік, який вчинив пожежу, досі перебуває у квартирі. Ліквідація пожежі ще триває.

Згодом стало відомо, що п'яного чоловіка знайшли в охопленій вогнем квартирі, – врятувати його не вдалося.

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Згодом у пресслужбі ДСНС повідомили, що під час рятувальної операції було евакуйовано майже 30 мешканців гуртожитку. Станом на 16:50 загоряння ліквідували, причини пожежі ще з'ясовують.

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