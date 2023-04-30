Собственно, об этом рассказал сам парень. Он обратился в крапивницкий центр по оказанию бесплатной правовой помощи.
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Детали дела
13-летний парень рассказал, что его отец, несмотря на решение суда об установлении графика свиданий с ребенком и игнорируя мнение ребенка, совершал к нему психологическое насилие.
Анастасия Шепеленко, адвокат ребенка, рассказала, что по выводам психологов, встречи парня с его отцом психологически травмировали ребенка, это нужно было доказать в суде.
По ее словам, суд первой инстанции отказал в выдаче ограничительного предписания, апелляционный суд удовлетворил заявление несовершеннолетнего парня. Следовательно, в течение шести месяцев отцу запретили приближаться на расстояние 100 метров к месту жительства, учебы и местам посещения ребенка.
Издевательство над детьми в Украине: коротко
- В Киевской области разоблачили вопиющий случай жестокого обращения с детьми. Как сообщается, 29-летняя жительница Броварщины вместе со своим гражданским мужчиной в течение длительного времени. подвергали собственных детей голоду, пыткам и сексуальным издевательствам.
- В общей сложности правоохранители задокументировали 36 фактов преступлений против несовершеннолетних, 18 из них отнесены к особо тяжким.
- Подобный случай произошел и в Закарпатье. Муж вместе с женой насиловали ребенка и снимали отдельные эпизоды на видео. Девочка сама обратилась к правоохранителям 29 марта. Она рассказала, что отчим неоднократно насиловал ее с июля 2021 года.
- А "мать" ребенка также заставляла его вступать в половой контакт с ним и отчимом. Дома у них обнаружили многочисленные видеодоказательства.