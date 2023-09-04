Сначала известием о смерти супругов поделились их друзья в соцсетях. Журналистам это подтвердила представитель полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.
Важно Сели в попутку и скрылись: в Киевской области разыскивали женщину с 3-летним сыном
Подробности гибели супругов
Трагедия произошла в собственном дворе семьи. Когда в выгребную яму попала собака семьи, они решили ее достать самостоятельно, однако погибли. У супругов остался сын.
В Кропивницком погибли супруги / Скриншот из Instagram @katycake_ua
Отметим, что 2 сентября трагическое событие произошло и в Киевской области – родители обратились в полицию, которая исчезла их 4-летний сын.
К поискам мальчика привлекли более 110 человек: по следу шли служебные собаки, а полицейские обследовали местность с помощью дрона. К несчастью, ребенка обнаружили утопленным. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
В нескольких областях ищут людей
- 30 августа во Львовской области житель Нового Роздола на автомобиле Peugeot совершил наезд на 2-летнего мальчика, жителя модульного городка одного из сел Львовского района. К сожалению, ребенок погиб. Теперь полиция ищет свидетелей происшествия. Ребенок находился в детской коляске, которой руководила его мать.
- В Киеве 30 августа пропала 26-летняя женщина вместе со своим 3-летним сыном. Они сели на попутный транспорт и не выходили на связь несколько дней. Поиски искали 4 дня и, к счастью, 2 сентября маму и сына нашли.
- В начале августа сотрудник полиции насмерть сбил 15-летнюю девочку в Харьковской области. ДТП произошло в районе населенного пункта Песочин и ДБР ищет свидетелей этого трагического события. Следствие просит граждан, которые стали свидетелями или в распоряжении которых есть фото или видеоматериалы аварии позвонить по телефону в дежурную часть ТУ ДБР в городе Полтава: 0800-350-352.