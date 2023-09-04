Спершу звісткою про смерть подружжя поділилися їхні друзі у соцмережах. Журналістам це підтвердила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.

Важливо Сіли в попутку й зникли: на Київщині розшукували жінку з 3-річним сином

Подробиці загибелі подружжя

Трагедія відбулась у власному дворі сім'ї. Коли до вигрібної ями потрапила собака родини, вони вирішили її дістати самостійно, однак загинули. У подружжя залишився син.

Важливо! Гази у вигрібних ямах надзвичайно небезпечні. Під час спекотної погоди загинути можна від одного вдиху. Тож спускатися вниз треба лише озброївшись засобами індивідуального захисту, а найкраще – звернутися до спеціалізованих служб.

У Кропивницькому загинуло подружжя / Скриншот з Instagram @katycake_ua

Зазначимо, що 2 вересня трагічна подія трапилась і в Київській області – батьки звернулися до поліції, що зникнув їхній 4-річний син.

До пошуків хлопчика залучили понад 110 людей: по сліду йшли службові собаки, а поліцейські обстежували місцевість за допомогою дрона. На жаль, дитину виявили утопленою. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.

У кількох областях шукають людей