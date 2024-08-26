До этого были предупреждения о движении крылатой ракеты в направлении города. 24 Канал призывает жителей Кропивницкого находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это поможет спасти жизнь.

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Что известно о взрывах в Кропивницком

Воздушная тревога в Кировоградской области прозвучала еще в 02:27 26 августа. Через 5 часов, около 07:53, стало известно о движении российской ракеты в направлении областного центра.

Крылатая ракета на Кропивницкий,

– написали Воздушные силы.

О взрыве в Кропивницком сообщили уже в 07:56. Об этом написали журналисты Суспильного.

"В Кропивницком слышны звуки взрывов", – сообщают корреспонденты.

Медийщики призвали граждан оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие. Кроме того, журналисты попросили местных жителей не выкладывать фото и видео в социальные сети вероятных результатов взрывов.

В 08:02 в Суспильном сообщили о повторных взрывах в Кропивницком.

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