До цього були попередження про рух крилатої ракети у напрямку міста. 24 Канал закликає жителів Кропивницького перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це допоможе врятувати життя.
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Що відомо про вибухи у Кропивницькому
Повітряна тривога у Кіровоградській області пролунала ще о 02:27 26 серпня. Через 5 годин, близько 07:53, стало відомо про рух російської ракети у напрямку обласного центру.
Крилата ракета на Кропивницький,
– написали Повітряні сили.
Про вибух у Кропивницькому повідомили вже о 07:56. Про це написали журналісти Суспільного.
"У Кропивницькому чути звуки вибухів", – повідомляють кореспонденти.
Медійники закликали громадян залишатися в укриттях та зберігати спокій. Окрім того, журналісти попросили місцевих жителів не викладати фото та відео в соціальні мережі ймовірних результатів вибухів.
О 08:02 у Суспільному повідомили про повторні вибухи у Кропивницькому.
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