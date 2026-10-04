Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно об атаке на Кропивницкий?

Прежде всего, отметим, что около 12:13 для Кропивницкого района объявили дроновую опасность. Воздушные силы писали о движении баражирующих боеприпасов типа "Бандероль" на город.

Взрывы в Кропивницком были слышны уже около 12:30. Следует добавить, что на момент публикации информации о возможных последствиях обстрела нет.

Очевидно, местные власти смогут сообщить об этом позже. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Обратите внимание! Дроновая атака на украинские города продолжается почти непрерывно. Оперативно об угрозе российских БПЛА можете читать в хронологии 24 канала.

Где еще гремели взрывы и последствия обстрелов?

Заметим, что только ночью и утром тревогу в Киеве объявляли более 10 раз. Местные периодически слышали взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко информировал о повреждениях Северного моста.

К тому же, в результате атаки произошло попадание по одной из теплосетей, в результате чего в Днепровском районе – проблемы с горячим водоснабжением.

Российские войска нанесли удар по центральной части Днепра. После атаки возник пожар, над городом поднялся столб дыма. В ОВА сообщили, что устанавливают, есть ли в результате обстрела пострадавшие. Впоследствии стало известно, что под ударом оказалось помещение телекоммуникационной компании.