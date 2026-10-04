Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Кропивницький?

Передусім зауважимо, що близько 12:13 для Кропивницького району оголосили дронову небезпеку. Повітряні сили писали про рух баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" на місто.

Вибухи в Кропивницькому було чутно вже близько 12:30. Слід додати, що станом на момент публікації інформації про можливі наслідки обстрілу немає.

Вочевидь, місцева влада зможе повідомити про це пізніше. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Зверніть увагу! Дронова атака на українські міста триває майже безперервно. Оперативно про загрозу російських БпЛА можете читати в хронології 24 Каналу.