Ночью против 7 января Россия снова атаковала Украину дронами. Известно, что обломки одного из них повредили здание и линию электропередач в областном центре Кировоградской области.

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Работали ПВО

Силы противовоздушной обороны сбили один из "Шахедов" в Кропивницком районе.

В Кропивницком районе обломки повредили частный дом и линию электропередач,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В целом, воздушные силы ночью сбили 21 дрон-камикадзе, который страна-агрессор запустила по Украине.

Россия ночью запустила 28 "Шахедов"