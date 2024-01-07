Ночью против 7 января Россия снова атаковала Украину дронами. Известно, что обломки одного из них повредили здание и линию электропередач в областном центре Кировоградской области.
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Работали ПВО
Силы противовоздушной обороны сбили один из "Шахедов" в Кропивницком районе.
В Кропивницком районе обломки повредили частный дом и линию электропередач,
– говорится в сообщении.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В целом, воздушные силы ночью сбили 21 дрон-камикадзе, который страна-агрессор запустила по Украине.
Россия ночью запустила 28 "Шахедов"
- В ночь на 7 января 2024 года оккупанты атаковали 28 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Традиционно враг запустил дроны-камикадзе из района Приморско-Ахтарск в России. Кроме того, россияне также нанесли удар тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донбасса.
- Оккупанты направили большинство беспилотников на Юг и Восток Украины. Силы и средства ПВО работали в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.
- В целом украинским защитникам удалось ликвидировать 21 "Шахед". К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.