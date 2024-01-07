Вночі проти 7 січня Росія знову атакувала Україну дронами. Відомо, що уламки одного з них пошкодили будинок та лінію електропередач у обласному центрі Кіровоградщини.

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Працювали ППО

Сили протиповітряної оборони збили один із "Шахедів" у Кропивницькому районі.

В Кропивницькому районі уламки пошкодили приватний будинок та лінію електропередач,

– мовиться в повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Загалом, Повітряні сили вночі збили 21 дрон-камікадзе, який країна-агресорка запустила по Україні.

Росія вночі запустила 28 "Шахедів"