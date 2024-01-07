Вночі проти 7 січня Росія знову атакувала Україну дронами. Відомо, що уламки одного з них пошкодили будинок та лінію електропередач у обласному центрі Кіровоградщини.
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Працювали ППО
Сили протиповітряної оборони збили один із "Шахедів" у Кропивницькому районі.
В Кропивницькому районі уламки пошкодили приватний будинок та лінію електропередач,
– мовиться в повідомленні.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Загалом, Повітряні сили вночі збили 21 дрон-камікадзе, який країна-агресорка запустила по Україні.
Росія вночі запустила 28 "Шахедів"
- У ніч на 7 січня 2024 року окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Традиційно ворог запустив дрони-камікадзе з району Приморсько-Ахтарськ у Росії. Окрім того, росіяни також завдали удару трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.
- Окупанти спрямували більшість безпілотників на Південь та Схід України. Сили та засоби ППО працювали у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.
- Загалом, українським захисникам вдалося ліквідувати 21 "Шахед". До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.