В Кропивницком мужчина бросил гранаты в полицию и начал стрельбу: ввели специальную операцию

Вечером 12 октября поступило сообщение о звуках взрывов в Кропивницком. Тревога в городе на тот момент не объявлялась.

Так, в сети появилась информация о возможной стрельбе.

Что известно о взрывах в Кропивницком?

В центре города было слышно не менее 6 взрывов. Первый из них прозвучал около 17.53. Местные паблики распространяли видео с места инцидента.

Писали о том, что в центре города видели мужчину с автоматом и гранатами. Полиция перекрыла улицу и пыталась задержать его.

Впоследствии в полиции уточнили, что во время общения со стражами порядка мужчина бросил в их сторону гранаты, после чего начал стрелять из автомата.

В настоящее время полиция принимает меры по задержанию. Ввели специальную операцию "Гром", к которой привлечены все необходимые подразделения,

– говорится в официальном заявлении.

Где случались подобные случаи в последнее время?

30 сентября в Одессе произошла смертельная стрельба после конфликта на дороге. Водитель ЗАЗ спровоцировал столкновение с автомобилем военнослужащего, а затем дважды выстрелил в него.

Также мы освещали случай, произошедший 3 сентября 2026 года в Святошинском районе Киева. Тогда мужчина расстрелял с близкого расстояния 71-летнего директора клиники репродуктивной медицины.