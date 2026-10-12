В Кропивницком мужчина бросил гранаты в полицию и начал стрельбу: ввели специальную операцию
Вечером 12 октября поступило сообщение о звуках взрывов в Кропивницком. Тревога в городе на тот момент не объявлялась.
Так, в сети появилась информация о возможной стрельбе.
Что известно о взрывах в Кропивницком?
В центре города было слышно не менее 6 взрывов. Первый из них прозвучал около 17.53. Местные паблики распространяли видео с места инцидента.
Писали о том, что в центре города видели мужчину с автоматом и гранатами. Полиция перекрыла улицу и пыталась задержать его.
Впоследствии в полиции уточнили, что во время общения со стражами порядка мужчина бросил в их сторону гранаты, после чего начал стрелять из автомата.
В настоящее время полиция принимает меры по задержанию. Ввели специальную операцию "Гром", к которой привлечены все необходимые подразделения,
– говорится в официальном заявлении.
Где случались подобные случаи в последнее время?
30 сентября в Одессе произошла смертельная стрельба после конфликта на дороге. Водитель ЗАЗ спровоцировал столкновение с автомобилем военнослужащего, а затем дважды выстрелил в него.
Также мы освещали случай, произошедший 3 сентября 2026 года в Святошинском районе Киева. Тогда мужчина расстрелял с близкого расстояния 71-летнего директора клиники репродуктивной медицины.