В Кропивницком студент медуниверситета жестоко убил однокурсницу, с которой встречался

В Кропивницком в общежитии медицинского университета произошла ужасная трагедия. 24-летний студент Александр Гудименко жестоко убил свою 21-летнюю однокурсницу Лизу Шевелу, с которой имел романтические отношения.

Об ужасном преступлении сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Эмоциональные качели молодой пары студентов

В общежитии Донецкого медицинского университета, который сейчас расположен в Кропивницком, произошла жуткая трагедия. Так, 24 летний студент Александр Гудименко жестоко убил 21-летнюю однокурсницу Лизу Шевелу. Известно, что парень имел отношения с девушкой и в течение последнего года они жили вместе в одной комнате в общежитии.

Однако их отношения были очень сложными. Мама девушки Валерия Шевела рассказала, что они родом из Краматорска. Лиза на первом курсе познакомилась с Александром, а уже через несколько месяцев пара начала строить отношения.



Лиза вместе с парнем Александром / Фото с фейсбук-страницы Валерии Шевелы

По словам матери, отношения Лизы и Александра были похожи на эмоциональные качели, ведь пара то встречалась, то расходилась. В конце концов девушке надоели эти отношения и они разошлись окончательно.

С началом полномасштабного вторжения Лиза с родителями переехала в Днепр, а впоследствии – решила поехать в Киев, ведь всегда мечтала там побывать. В столице девушка нашла работу, арендовала жилье и занималась самообразованием. Валерия Шевела, мама девушки, работает психологом, поэтому дочь также заинтересовалась этой наукой и часто расспрашивала мать о ней.



Лиза вместе с мамой Валерией / Фото с фейсбук-страницы Валерии Шевелы

Когда Лиза жила в Киеве, ей написал Александр. Она сразу рассказала маме об этом.

Он сначала что-то спросил об учебе, а потом начал писать, что не может ее забыть, хотя уже прошел не один год. Я понимала, что и Лиза еще имеет к нему чувства: она иногда говорила о нем. Он приехал в Киев и сказал, что хочет забрать Лизу в Кропивницкий: там сейчас располагается вуз,

– вспоминает Валерия Шевела.

Впереди Лизу ждал шестой курс, и мама побуждала дочь учиться очно, ведь медицина – сложная профессия. Почти год назад девушка таки согласилась переехать в Кропивницкий, сняла комнату в общежитии и начала снова встречаться с Александром.

По словам мамы, полгода отношения Лизы и Александра были идеальными. Дочь всегда поддерживала связь с мамой, рассказывала детали своей жизни и уверяла, что с парнем все хорошо. Однако у Александра была не такая легкая жизнь. Он постоянно рассказывал девушке о проблемах в семье, ведь его отец был жестким и порой очень жестоким, а мать, наоборот, мягкая и пыталась замалчивать проблемы.

Девушка также удивлялась, как Александр разговаривал с матерью. Он мог накричать на нее, даже используя нецензурную лексику.

Я Лизе говорила, что это показатель того, как он будет относиться к тебе со временем. У нас в семье такое поведение было недопустимым. Лиза задавала вопросы матери Александра: "Нормально ли то, как он с вами общается?" Его мама говорила, что "нет, это не нормально, но ты видишь, какой он. Постарайся обходить такие моменты. Видишь, что он агрессивный, – ничего не надо говорить, просто уходи". То есть фактически учила ее подчиняться ему, учила своей форме поведения. Но я тоже ее предупреждала, что если он в состоянии агрессии, то не лезь на рожон, уходи,

– поделилась Валерия Шевела.

Со временем Лиза и Александр начали все чаще ссориться, парень мог всячески оскорблять девушку (показывать непристойные жесты, толкать ее). Причиной агрессии могла стать любая мелочь – от неправильного взгляда до отсутствия свежеприготовленной еды. Со временем Лиза даже начала оправдывать такое поведение: мол, "сама была виновата".

Мама же очень переживала за дочь и говорила, что так не должно быть, настаивала, чтобы дочь завершила отношения. Однако отношения продолжались и дальше.

Жуткое убийство

1 декабря 2024 года произошла трагедия. Лиза в тот день заболела и написала маме, что осталась в общежитии, потому что даже не было сил встать с кровати. Александр в тот день пошел на занятия, но по дороге назад Лиза попросила его зайти в магазин и купить продукты. Это вызвало раздражение у парня: мол, девушка его не уважает.

Он пришел и со злостью заявил, что все это неуважение к нему. И в магазин попросила сходить, и еду не приготовила, хотя прекрасно знал, что дочь в последнее время часто болела, имела пиелонефрит: она часто простужалась,

– рассказала мама девушки.

Валерия также поделилась, что не раз разговаривала с дочерью, что ей надо уходить от Александра, снять отдельную комнату, ведь такие отношения обречены и не должны так долго продолжаться.



Лиза Шевела / Фото Валерии Шевелы

1 декабря Александр пошел к другу, где они выпивали. Тогда Лиза позвонила подруге, чтобы та помогла найти ей отдельную комнату в другом общежитии. Девушки пошли на поиски, а когда Лиза вернулась, то застала в их комнате Александра, который продолжал пьянствовать со своим другом. Девушка вышла из комнаты, позвонила своей маме, а также заявила, что планирует поговорить с мамой Саши. Однако она выяснила, что отец уже поговорил с сыном.

Поздно вечером Александр вернулся в общежитие в состоянии алкогольного опьянения и лег спать. Лиза собралась пойти в душ, поэтому собрала корзину с гигиеническими средствами. Вдруг ночью дочь позвонила маме и сказала, что парень начал агрессивно себя вести.

Вдруг она позвонила и говорит: "Мам, представляешь, что он сделал?! Он как будто спал, я пошла в душ, а он подскочил сзади, схватил эту корзину и швырнул в коридор так, что пластиковые флаконы разбились". Я сразу сказала: "Лиза, уходи!" Я ее предупреждала, что не надо сталкиваться с его агрессией, старайся уйти в такие моменты,

– вспоминает мама Лизы.

Дочь положила трубку, но впоследствии снова позвонила маме. Лиза была очень эмоциональной и заявила, что завтра будет снимать другую комнату. Однако это были последние слова дочери, ведь мама услышала глухой звук, после которого Лиза больше ничего не говорила. Валерия подумала, что Александр мог ударить дочь.

Обеспокоенная мать начала звонить Лизе, но трубку никто не брал. Тогда они начали звонить Александру, но тот также игнорировал звонки. Через полтора часа на звонок дочери ответила незнакомая женщина, которая сообщила трагические новости.

"Она сказала, что она прокурор и находится на месте преступления, что имеет для меня ужасные новости. "Он убил вашу дочь", – сказала прокурор. У меня был шок, началась истерика", – вспоминает мама Лизы ужасный день.

Известно, что Александр убил Лизу кухонным ножом. Он с такой силой вогнал лезвие в грудь девушки, что ручка сломалась, а металл остался в теле. После убийства парень пытался убежать, но его задержала полиция. Парень не дает показаний. Также известно, что отец Александра работал в Торецке следователем.

Сейчас Александр находится под стражей. Правоохранители начали уголовное производство по факту "Умышленное убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Мама погибшей рассказала, что родители Александра ни разу не связывались с ними и не выражали соболезнования.