Об этом сообщают крымскотатарские СМИ. Среди задержанных лиц также были и 2 журналиста, передает 24 Канал.

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Что известно о задержании крымских татар

Издание сообщают, что возле "Верховного суда Крыма" россияне задержали по меньшей мере 13 человек, среди которых было 10 мужчин и 3 женщины, которые пришли поддержать судебное заседание по делу Наримана Джеляла, Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова. Этих мужчин судят за якобы совершение диверсии на газопроводе в Перевальном.

Впоследствии крымскотатарским медиа удалось идентифицировать всех задержанных.

Россияне задержали таких крымскотатарских активистов:

Зарему Ахтемову;

Эскендера Ахтемова;

Керима Аблямитова;

Рустема Усеиновая;

Рустема Курносова;

Сервера Ахметова;

Сеяру Усеинову;

Мансура Тейфук;

Наримана Абдурахманова;

Мустафу Мустафаеву;

Руслана Джелялова;

журналистку Луфтию Зудиеву;

журналиста Куламета Ибрагимова.

По предварительным данным, задержанных посадили в автобус и отвезли в участок Железнодорожный для установления лиц. Российские силовики отметили, что основанием для задержания крымских татар стало сообщение на экстренную службу 102 о "нарушении общественного правопорядка".

В издании "Крымский дискурс" отметили, что в Крыму коллаборанты часто сообщают о собрании крымских татар "более трех". Именно поэтому полицейские захватчики их арестовывают.

Оккупанты задержали крымскотатарских медийщиков

В медиа "Решетка" сообщили, что журналистка Лутфие Зудиева должна освещать судебное заседание в так называемом "Верховном суде Крыма", которое касалось дела Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, обвиненных российскими властями в диверсии.

В издании отметили, что Зудиеву оккупанты отказались пустить в здание суда, а впоследствии вообще задержали. Среди задержанных также корреспондент издания "Грани" Куламет Ибрагимов.

В ходе задержания Зудиева продемонстрировала пресс-карту и заявила, что выполняет редакционное задание, однако полицейские это проигнорировали,

– сказали в "решетке".

Впоследствии стало известно, что Зудиева был доставлен в отделение полиции, где угрозами пытались заставить сдать отпечатки пальцев и образцы слюны, на что она ответила отказом. В результате на Зудиеву составили админпротокол.

Напоследок в "Гратах" отметили, что журналистка освещает это дело с самого начала и должна была написать финал этой истории. Там призвали немедленно освободить Зудиеву и других задержанных крымских татар.

Что известно о деле о "диверсии" в Перевальном