Об этом сообщают крымскотатарские СМИ. Среди задержанных лиц также были и 2 журналиста, передает 24 Канал.
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Что известно о задержании крымских татар
Издание сообщают, что возле "Верховного суда Крыма" россияне задержали по меньшей мере 13 человек, среди которых было 10 мужчин и 3 женщины, которые пришли поддержать судебное заседание по делу Наримана Джеляла, Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова. Этих мужчин судят за якобы совершение диверсии на газопроводе в Перевальном.
Впоследствии крымскотатарским медиа удалось идентифицировать всех задержанных.
Россияне задержали таких крымскотатарских активистов:
- Зарему Ахтемову;
- Эскендера Ахтемова;
- Керима Аблямитова;
- Рустема Усеиновая;
- Рустема Курносова;
- Сервера Ахметова;
- Сеяру Усеинову;
- Мансура Тейфук;
- Наримана Абдурахманова;
- Мустафу Мустафаеву;
- Руслана Джелялова;
- журналистку Луфтию Зудиеву;
- журналиста Куламета Ибрагимова.
По предварительным данным, задержанных посадили в автобус и отвезли в участок Железнодорожный для установления лиц. Российские силовики отметили, что основанием для задержания крымских татар стало сообщение на экстренную службу 102 о "нарушении общественного правопорядка".
В издании "Крымский дискурс" отметили, что в Крыму коллаборанты часто сообщают о собрании крымских татар "более трех". Именно поэтому полицейские захватчики их арестовывают.
Оккупанты задержали крымскотатарских медийщиков
В медиа "Решетка" сообщили, что журналистка Лутфие Зудиева должна освещать судебное заседание в так называемом "Верховном суде Крыма", которое касалось дела Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, обвиненных российскими властями в диверсии.
В издании отметили, что Зудиеву оккупанты отказались пустить в здание суда, а впоследствии вообще задержали. Среди задержанных также корреспондент издания "Грани" Куламет Ибрагимов.
В ходе задержания Зудиева продемонстрировала пресс-карту и заявила, что выполняет редакционное задание, однако полицейские это проигнорировали,
– сказали в "решетке".
Впоследствии стало известно, что Зудиева был доставлен в отделение полиции, где угрозами пытались заставить сдать отпечатки пальцев и образцы слюны, на что она ответила отказом. В результате на Зудиеву составили админпротокол.
Напоследок в "Гратах" отметили, что журналистка освещает это дело с самого начала и должна была написать финал этой истории. Там призвали немедленно освободить Зудиеву и других задержанных крымских татар.
Что известно о деле о "диверсии" в Перевальном
- Российские захватчики в сентябре 2021 года провели обыски и задержали 5 человек, среди которых был Нариман Джелял, Асан Ахтемов и Азиз Ахтемов. Им инкриминировали якобы "диверсию на газопроводе" в селе Перевальное, что в аннексированном Крыму.
- Уже через год оккупационный суд в Крыму вынес решение по поводу задержанных крымскотатарских активистов. Так, Джеляла приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Асана Ахметова – к 15 годам колонии строгого режима, а Азиза Ахтемова – к 13 годам колонии строгого режима.
- Насчет задержания крымскотатарских активистов высказывался и Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что Джелял просто защищал свой народ, а Россия задержала его, хотя он никакого преступления не совершил.