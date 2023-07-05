Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. Из 150 политзаключенных в Крыму 116 являются представителями крымскотатарского народа. Россия обвиняет коренное население Крыма во взрывах и диверсиях.

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"После каждого, например, взрыва или после каждого повреждения железнодорожного полотна, они сразу начинают проводить рейды домов активистов крымскотатарского национального движения", – сказал Эскендер Бариев.

Эскендер Бариев рассказал, за что Россия пытается уничтожить крымских татар: смотрите видео

За что еще преследуют крымских татар

Россия продолжает попытки уничтожить народы, не идущие на сотрудничество с ней. Она признает политические партии и различные группировки террористическими организациями, а ее представителей сажает в тюрьму.

В 2022 году они (россияне – 24 Канал) признали батальон имени Номана Челебиджихана террористической организацией и сейчас в местах несвободы находится 25 человек,

– отметил Бариев.

Важно! Батальон имени Номана Челебиджихана – добровольческое крымскотатарское вооруженное формирование, созданное в начале 2016 года во время блокады на административной границе с оккупированным Крымом.

В прошлом году российские власти также впервые обвинили представителей Хизб ут-Тахрир в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Что известно о Хизбе ут-Тахрире аль-Исламе Это международная исламская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме.

Цель организации – восстановление справедливого исламского стиля жизни, исламского государства и воплощения в нем исламской системы.

Кроме того, они преследуют крымских татар за диверсии или взрывы в Крыму.

К примеру, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял обвиняется в организации подрыва газовой системы в Симферопольском районе и ему уже объявили приговор до 17 лет лишения свободы,

– рассказал Бариев.

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