Таким образом, это очень облегчает доступ ко всей оперативной информации и сведения о коллаборантах. Напомним, что ранее "Атеш" нашел эшелон с современными российскими танками "Прорыв".
Обратите внимание Агент "Атеш" уничтожил вражеский комплекс связи: в это время враги пьянствовали
Агент "Атеш" проник в оккупационную администрацию
Как стало известно, российские военные на временно оккупированной Запорожской области присоединяются к движению "Атеш". Один из них привлекается к несению очередной службы в оккупационной администрации Михайловки в Васильевском районе.
Это значительно облегчает доступ ко всей оперативной информации и сведения о коллаборантах,
– отметили партизаны.
Там подчеркнули, что точная, достоверная и оперативная информация о передвижении и месторасположении российских оккупационных войск стала подарком для хороших людей.
Агент "Атеш" в оккупационной администрации на Запорожье / фото "Атеш"
Где находится Михайловка / Карта
Как в "Атеш" борются с российским врагом
- Недавно в Херсонской области агент партизанского военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" уничтожил комплекс связи оккупантов. Это удалось сделать благодаря искусным действиям партизана.
- Также ранее в "Атеш" рассказали, что агенты движения приступили к активной фазе "подготовительных работ". В ее пределах они режут колючие провода на вражеских объектах, оставляют "подарки" оккупантов в траншеях и передают в специальные органы информацию о слабых местах в обороне противника.
- Кроме этого, во временно оккупированном Крыму партизаны подпольного движения "Атеш" заявили о ликвидации 30 российских военнослужащих. На тот свет отправили оккупантов, которые находились в госпиталях Симферополя. Среди них много предателей Украины.