Таким чином, це дуже полегшує доступ до всієї оперативної інформації та відомості про колаборантів. Нагадаємо, що раніше "Атеш" знайшов ешелон з сучасними російськими танками "Прорив".

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Агент "Атеш" проник в окупаційну адміністрацію

Як стало відомо, російські військові на тимчасово окупованій Запорізькій області приєднуються до руху "Атеш". Один із них залучається до несення чергової служби в окупаційній адміністрації Михайлівки, що у Василівському районі.

Це значно полегшує доступ до всієї оперативної інформації та відомості про колаборантів,

– зазначили партизани.

Там наголосили, що точна, достовірна та оперативна інформація про пересування та місця розташування російських окупаційних військ стала подарунком для добрих людей.



Агент "Атеш" в окупаційній адміністрації на Запоріжжі / фото "Атеш"



Де розташована Михайлівка / Карта

Як в "Атеш" борються з російським ворогом