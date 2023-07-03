Таким чином, це дуже полегшує доступ до всієї оперативної інформації та відомості про колаборантів. Нагадаємо, що раніше "Атеш" знайшов ешелон з сучасними російськими танками "Прорив".
Зверніть увагу Агент "Атеш" знищив ворожий комплекс зв'язку: в цей час вороги пиячили
Агент "Атеш" проник в окупаційну адміністрацію
Як стало відомо, російські військові на тимчасово окупованій Запорізькій області приєднуються до руху "Атеш". Один із них залучається до несення чергової служби в окупаційній адміністрації Михайлівки, що у Василівському районі.
Це значно полегшує доступ до всієї оперативної інформації та відомості про колаборантів,
– зазначили партизани.
Там наголосили, що точна, достовірна та оперативна інформація про пересування та місця розташування російських окупаційних військ стала подарунком для добрих людей.
Агент "Атеш" в окупаційній адміністрації на Запоріжжі / фото "Атеш"
Де розташована Михайлівка / Карта
Як в "Атеш" борються з російським ворогом
- Нещодавно у Херсонській області агент партизанського військового руху українців і кримських татар "Атеш" знищив комплекс зв'язку окупантів. Це вдалося зробити завдяки вправним діям партизана.
- Також раніше в "Атеш" розповіли, що агенти руху розпочали активну фазу "підготовчих робіт". У її межах вони ріжуть колючі дроти на ворожих об'єктах, залишають "подарунки" окупантам у траншеях та передають у спеціальні органи інформацію про слабкі місця в обороні противника.
- Окрім цього, у тимчасово окупованому Криму партизани підпільного руху "Атеш" заявили про ліквідацію 30 російських військовослужбовців. На той світ відправили окупантів, які перебували у шпиталях Сімферополя. Серед них багато зрадників України.