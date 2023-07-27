Про це повідомляють кримськотатарські ЗМІ. Серед затриманих осіб також були й 2 журналісти, передає 24 Канал.

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Що відомо про затримання кримських татар

Видання повідомляють, що біля "Верховного суду Криму" росіяни затримали щонайменше 13 осіб, серед яких було 10 чоловіків та 3 жінки, які прийшли підтримати судове засідання щодо справи Нарімана Джеляла, Асана Ахтемова та Азіза Ахтемова. Цих чоловіків судять за буцімто вчинення диверсії на газопроводі в Перевальному.

Згодом кримськотатарським медіа вдалося ідентифікувати всіх затриманих осіб.

Росіяни затримали таких кримськотатарських активістів:

Зарему Ахтемову;

Ескендера Ахтемова;

Керіма Аблямітова;

Рустема Усеїнова;

Рустема Курносова;

Сервера Ахметова;

Сеяру Усеїнову;

Мансура Тейфука;

Нарімана Абдурахманова;

Мустафу Мустафаєва;

Руслана Джелялова;

журналістку Луфтіє Зудієву;

журналіста Куламета Ібрагімова.

За попередніми даними, затриманих посадили в автобус та відвезли до відділку Залізничний для встановлення осіб. Російські силовики зазначили, що підставою для затримання кримських татар стало повідомлення на екстрену службу 102 про "порушення громадського правопорядку".

У виданні "Кримський дискурс" зазначили, що наразі в Криму колаборанти часто повідомляють про збори кримських татар "понад три". Саме тому поліцейські загарбників їх арештовують.

Окупанти затримали кримськотатарських медійників

У медіа "Ґрати" повідомили, що журналістка Лутфіє Зудієва мала висвітлювати судове засідання у так званому "Верховному суді Криму", яке стосувалося справи Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, звинувачених російською владою в диверсії.

У виданні наголосили, що Зудієву окупанти відмовилися пустити до будівлі суду, а згодом взагалі затримали. Серед затриманих також є кореспондент видання "Грані" Куламет Ібрагімов.

Під час затримання Зудієва продемонструвала прескарту та заявила, що виконує редакційне завдання, проте поліцейські це проігнорували,

– сказали в "Ґратах".

Згодом стало відомо, що Зудієву доставили до відділку поліції, де погрозами намагалися змусити здати відбитки пальців та зразки слини, на що вона відповіла відмовою. У результаті на Зудієву склали адмінпротокол.

Наостанок у "Ґратах" зазначили, що журналістка висвітлює цю справу із самого початку і мала написати фінал цієї історії. Там закликали негайно звільнити Зудієву та інших затриманих кримських татар.

Що відомо про справу про "диверсію" в Перевальному