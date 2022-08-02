В оккупированном Крыму готовятся к возвращению под контроль Украины, – разведка

Оккупанты понимают свое неизбежное поражение, поэтому уже готовятся, что Крым вернется под контроль Украины. На этом фоне активизировались партизаны и движение против врага.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Он объяснил, что люди готовятся к тому, что Крым вернется под контроль Украины.

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Как отметил Скибицкий, сейчас во временно оккупированном Крыму продолжается перегруппировка – враг продолжает перегруппировать свои силы на Херсонском и Запорожском направлениях. В оккупированный Крым прибыла батальонная тактическая группа российских десантников для отправки на материковую часть Украины. Кроме того, на полуострове захватчики усиливают систему противовоздушной обороны.

Активизировались партизаны и движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться,

– отметил Вадим Скибицкий.

Каким может быть освобождение Крыма

Победой над россией будут считать полное освобождение Украины от оккупантов и возвращение контроля над всеми границами. Это можно сделать двумя путями – военным и дипломатическим. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Для освобождения полуострова военным путем должно быть одно условие – Крымский мост, который россия незаконно построила.

Если мы перекрываем Крымский мост, при чем как железнодорожный, так и автомобильный, тогда у нас будет возможность попытаться освободить Крым военным путем.

– добавил Жданов.

Если этого сделать не удастся – "тогда будет очень тяжело", добавил эксперт. Он объяснил, что в таком случае через мост будут и дальше поставлять технику и вооружение.

Жданов рассказал, каким может быть освобождение Крыма: смотрите видео