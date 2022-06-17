Соответствующую информацию Рефат Чубаров рассказал во время телемарафона "Единые новости". Это случилось 16 июня – на 113-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Чубаров рассказал о позиции людей в Крыму

Рефат Чубаров рассказал, что на территории Крыма есть люди, которые:

отстаивают свою позицию;

а также просто молчащие боятся оккупантов, однако они проукраинские и мечтают о возвращении украинской власти в Крым.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа пояснил, что на людей Россия оказывает безумное давление, в частности, информационно-психологическое. Там ведь работают местные пророссийские каналы и российские пропагандистские каналы, которые навязывают ненависть к Украине.

Оккупанты применяют против бизнесменов гонения и репрессии

Российские кафиры в Крыму применяют против предпринимателей репрессии и гонения. По словам Чубарова, это было месяц – полтора.

Молодые люди ходили по разным предприятиям, бизнесменам, частным организациям и требовали от их руководителей публичной поддержки российского руководства и того, что они называют специальной операцией,

– сообщил Чубаров.

Также он объяснил, что кафиры все время пытаются угнетить людей, живущих в Крыму. Рефат Чубаров также вспомнил, что кафиры "судят" Наримана Джеляла и братьями Ахтемовыми. Их обвиняют в подготовке диверсий и им грозит до 20 лет тюрьмы.

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