Соответствующую информацию Рефат Чубаров рассказал во время телемарафона "Единые новости". Это случилось 16 июня – на 113-й день войны, которую Россия начала против Украины.
У Зеленского объяснили, как украинцы могут выехать из оккупированного Крыма
Чубаров рассказал о позиции людей в Крыму
Рефат Чубаров рассказал, что на территории Крыма есть люди, которые:
- отстаивают свою позицию;
- а также просто молчащие боятся оккупантов, однако они проукраинские и мечтают о возвращении украинской власти в Крым.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа пояснил, что на людей Россия оказывает безумное давление, в частности, информационно-психологическое. Там ведь работают местные пророссийские каналы и российские пропагандистские каналы, которые навязывают ненависть к Украине.
Оккупанты применяют против бизнесменов гонения и репрессии
Российские кафиры в Крыму применяют против предпринимателей репрессии и гонения. По словам Чубарова, это было месяц – полтора.
Молодые люди ходили по разным предприятиям, бизнесменам, частным организациям и требовали от их руководителей публичной поддержки российского руководства и того, что они называют специальной операцией,
– сообщил Чубаров.
Также он объяснил, что кафиры все время пытаются угнетить людей, живущих в Крыму. Рефат Чубаров также вспомнил, что кафиры "судят" Наримана Джеляла и братьями Ахтемовыми. Их обвиняют в подготовке диверсий и им грозит до 20 лет тюрьмы.
Последние новости по Крыму: основное
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет возвращать Крым и Донбасс с помощью предоставленного Западом оружия . В частности, речь идет об оружии от НАТО, в частности от США.
- СМИ 16 июня сообщили, что Франция хочет, чтобы Украина вернула все оккупированные территории, включая Крым . В частности представитель Эммануэля Макрона объяснил, что они выступают за целостную победу с восстановлением территориальной целостности на всех территориях, завоеванных российскими, включая Крым.
- Стоит вспомнить, что в Херсонской области наши военные идут в контрнаступление и отражают наши украинские территории. Именно поэтому российские кафиры перебросили туда подразделения из Крыма.