Советник главы Офиса Президента рассказал УНИАН, что унитарное государство потому и унитарное, что там нет никаких отдельных автономий. Они ведь, по словам Подоляка, так или иначе являются питательной средой для возникновения сепаратистских настроений, пишет 24 Канал.

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Будет ли Крым иметь автономию после деоккупации

Безусловно, автономия – это опасный путь, путь в конфликтность на региональном уровне. Я не думаю, что после всех "прививок", которые мы сейчас получили, нам нужно этим путем идти,

– заявил советник Андрея Ермака.

Михаил Подоляк отметил, что не стоит забывать – у нас есть этнические сообщества и их права должны быть в полном объеме определены. В частности, крымские татары заслуживают того, чтобы мы на них смотрели с большой симпатией.

Обратите внимание! Кирилл Буданов заявил, что освобождение Крыма не станет для Путина фактором, который заставит его использовать ядерное оружие. Глава украинской разведки убежден, что пропаганда уже готовится к тому, как будет освещать "жест доброй воли" оккупантов в Крыму. Также генерал-майор верит в деоккупацию всех территорий Украины в 2023 году.

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