Радник глави Офісу Президента розповів УНІАН, що унітарна держава тому й унітарна, що там немає ніяких окремих автономій. Адже вони, за словами Подоляка, так чи інакше є живильним середовищем для виникнення сепаратиських настроїв, пише 24 Канал.

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Чи матиме Крим автономію після деокупації

Безумовно, автономія – це небезпечний шлях, шлях у конфліктність на регіональному рівні. Я не думаю, що після всіх "щеплень", які ми зараз отримали, нам потрібно цим шляхом йти,

– заявив радник Андрія Єрмака.

Михайло Подоляк зауважив, що не варто забувати – у нас є етнічні спільноти і їхні права повинні бути в повному обсязі визначені. Зокрема, кримські татари заслуговують, щоб ми на них дивились з великою симпатією.

Зверніть увагу! Кирило Буданов заявив, що визволення Криму не стане для Путіна чинником, який змусить його застосувати ядерну зброю. Глава української розвідки переконаний, що пропаганда вже готується до того, як буде висвітлювати "жест доброї волі" окупантів в Криму. Також генерал-майор вірить в деокупацію всіх територій України у 2023 році.

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