Показали уничтожение российских кораблей: хакеры взломали пропагандистские каналы в Крыму

Хакеры взломали российские пропагандистские каналы в оккупированном Крыму. Показали кадры уничтожения российских кораблей.

Так, оккупанты в Крыму могут насладиться кадрами уничтожения кораблей Черноморского флота России в Севастополе.

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Соответствующее видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко. Также он отметил, что существует большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а уничтожены.

Кадры уничтожения кораблей на ТВ в Крыму: видео

Взрывы в Севастополе: что известно

Утром 29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Затем на месте дислокации российского флота возник пожар.

Украинская сторона сообщала, что повреждены по меньшей мере 3 российских корабля-носителя "Калибров", в частности, якобы фрегат "Адмирал Макаров". Правда, официально эту информацию еще не подтвердили.

Оккупанты традиционно разгоняют свои "версии", якобы Черноморский флот "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой.

Более того, Кремль обвинил Великобританию в якобы подготовке украинских военных к атаке по российским кораблям. Рассказывают, мол, суда "обеспечивали деятельность зернового коридора" и никак не наносили ракетных ударов по Украине с помощью "Калибров".

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