Немного без кремлевской пропаганды: в Крыму на день отключат телевидение и радио

Во временно оккупированном Крыму 19 апреля будет отключено телевидение и радиовещание. Россияне заявили о якобы проведении профилактических работ.

Отключение будет продолжаться около 9 часов. Об этом сообщили в так называемой российской администрации города Керчь.

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Что известно об отключении телевидения и радио в Крыму

В так называемом радиотелевизионном передающем центре (РТПЦ) временно оккупированного Крыма заявили, что профилактические работы на объектах в Симферополе, Красноперекопске, Керчи и Ялте проведут 19 апреля.

Профилактические работы будут продолжаться с 2 до 11 часов с прекращением трансляций всех телерадиопрограмм,

– сообщили в оккупационной администрации.

Ранее отключение телевидения и радиовещания в городах Крыма должно было состояться 17 апреля, однако этот день объявили выходным, поэтому все работы перенесли на другую дату.

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