Наступает момент Х, – представительница Зеленского о массовом бегстве россиян из Крыма

С территории оккупированного Крыма начали массово бежать граждане россии. Это распространяется как на туристов, так и россиян, решивших там поселиться. Они все понимают, что скоро наступит "момент Х".

А понимание начало приходить после взрывов, прогремевших на полуострове. Такое мнение высказала постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее включение в эфире национального телемарафона.

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Сколько россиян переехало в Крым с 2014 года

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля на территории Крыма было много случаев протеста среди жителей полуострова. Однако представители государства-террориста начали осознавать, что оккупация не вечна только после "хлопка".

Настроения таковы, что российские граждане уезжают (из Крыма – 24 канала). Как туристы, так и люди, которые решили, что они приедут и смогут красиво жить на оккупированной территории. Это не так. Наступает момент X, когда нужно будет выехать с полуострова, потому что мы будем освобождать все наши территории,

– сказала Тамила Ташева.

Она добавила, что в течение 8 лет оккупации россия совершала "стимулирующие программы", призывавшие россиян жить в оккупированном Крыму. На сегодня так переехали примерно 500 – 800 тысяч человек. Речь не только о военных и фсб-шниках, но и о гражданских.

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