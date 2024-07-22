Купол уже сняли: оккупанты в Евпатории начали демонтаж последней украинской церкви в Крыму

В Евпатории, что в Крыму, оккупационные власти начали демонтаж Крестовоздвиженского храма Православной церкви Украины.

В информационном агентстве "Голос Крыма" сообщили, что демонтаж начался в воскресенье, 21 июля.

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Оккупанты начали демонтаж украинского храма в Евпатории

По состоянию на 21 июля российские захватчики сняли с храма купол и разобрали верхнюю часть здания.

"Голос Крыма" отмечает, что приход в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" начал борьбу за храм с начала оккупации полуострова.

По данным агентства, с 2019 года на приход давили, чтобы он выполнил требование оккупационного суда и собственными силами снес небольшой деревянный храм.

Прокуратура Крыма открыла уголовное дело за снос последней украинской церкви на полуострове

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя открыла уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статья 438 Уголовного кодекса Украины).

Вчера, 21 июля, представители оккупационных властей начали демонтаж Крестовоздвиженского храма ПЦУ в Евпатории. Ранее, в 2019 году, оккупационный Евпаторийский городской суд вынес незаконное решение о сносе этого храма.

Как отметили в прокуратуре, такие действия грубо нарушают требования статьи 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, которая запрещает разрушение собственности, не оправданное военной необходимостью, а также статьи 56 Гаагского положения о законах и обычаях войны 1907 года, предусматривающей защиту религиозных учреждений от захвата, уничтожения или умышленного повреждения.

Там добавили, что в феврале 2024 года прокуратура автономии и общественная организация Global Rights Compliance передали в Международный уголовный суд информационное представление о преступлениях российской оккупационной власти против религиозных групп в Крыму. Это представление содержит доказательства системности преследований и давления на религиозные общины полуострова, в частности уничтожение храмов Крымской епархии Православной церкви Украины.