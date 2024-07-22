В інформаційному агентстві "Голос Криму" повідомили, що демонтаж почався в неділю, 21 липня.

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Окупанти розпочали демонтаж українського храму в Євпаторії

Станом на 21 липня російські загарбники зняли з храму купол та розібрали верхню частину будівлі.

"Голос Криму" зазначає, що парафія на честь ікони Божої Матері "Неопалима Купина" розпочала боротьбу за храм від початку окупації півострова.

За даними агентства, від 2019 року на парафію тиснули, щоб вона виконала вимогу окупаційного суду та власними силами знесла невеликий дерев'яний храм.

Прокуратура Криму відкрила кримінальну справу за знесення останньої української церкви на півострові

Прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополя відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 стаття 438 Кримінального кодексу України).

Учора, 21 липня, представники окупаційної влади розпочали демонтаж Хрестовоздвиженського храму ПЦУ в Євпаторії. Раніше, у 2019 році, окупаційний Євпаторійський міський суд виніс незаконне рішення про знесення цього храму.

Як зазначили в прокуратурі, такі дії грубо порушують вимоги статті 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, яка забороняє руйнування власності, не виправдане воєнною необхідністю, а також статті 56 Гаазького положення про закони і звичаї війни 1907 року, що передбачає захист релігійних установ від захоплення, знищення або навмисного пошкодження.

Там додали, що у лютому 2024 року прокуратура автономії та громадська організація Global Rights Compliance передали до Міжнародного кримінального суду інформаційне подання про злочини російської окупаційної влади проти релігійних груп у Криму. Це подання містить докази системності переслідувань і тиску на релігійні громади півострова, зокрема знищення храмів Кримської єпархії Православної церкви України.