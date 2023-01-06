Невидимые гробы: в Крыму растет количество могил российских военных

В аннексированном Крыму растет количество могил российских военнослужащих, погибших в Украине. Крымские военные потери России, по минимальным подсчетам, приближаются к трем сотням человек.

Заметны они уже визуально – по памятным знакам в их честь, которые российские власти Крыма устанавливают на крымских улицах. Реалии продолжают следить за происходящим на полуострове, пока Россия воюет с Украиной.

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Доподлинно неизвестно, сколько крымчан воюют против Украины в рядах русской армии. В начале сентября прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов говорил о 1,2 тысячах крымских "добровольцев".

Во время мобилизации крымчане подлежали призыву

Однако сколько их отправили во время "долевой мобилизации" в России неизвестно. Эти данные российские власти публично не объявляют. Неизвестна и информация о потерях.

Но о том, что гибель российских военных из Крыма массовая, доказывают новые и новые некрологи и военные мемориальные доски, которых на Крымском полуострове становится все больше.

Трудно отследить эту информацию и по количеству гробов, ведь большинство погибших военных хоронят тихо.

В Представительстве президента Украины в АРК сделали ориентировочные подсчеты По состоянию на конец октября 2022 года в Крыму ведомством было зафиксировано, по меньшей мере, 187 фактов захоронения погибших российских военных.

По состоянию на начало 2023 года могил российских военных в Крыму уже 243, из них 143 погибших, вероятно, были гражданами Украины. За два месяца количество могил российских военных в Крыму возросло на полсотни. А по сравнению с началом сентября почти на сотню.