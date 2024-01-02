В Крыму раздались взрывы: в небо вздымается дым, говорят о работе ПВО

Поздно вечером 2 января взрывы прогремели также во временно оккупированном Крыму. Местные жители уже делятся фотографиями, на которых можно увидеть, как в небо вздымается дым.

Крайне неспокойно в Крыму. Там раздалось несколько взрывов. В то же время местные жители уверяют, что якобы работает ПВО. В то же время дым, поднимающийся в небо, заставляет в этом усомниться.

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Громкие взрывы в Севастополе

Корреспонденты "Крым. Реалии" в 23:39 известили, что в Севастополе раздались громкие взрывы. Говорят, что от взрывов задрожали стекла в окнах. Также местные телеграм-каналы известили о том, что взрыв слышали во всех районах. На тот момент местная так называемая "власть" ситуацию не комментировала.

Тем временем "Крымский ветер" сообщил, что в Орловке работает российское ПВО. А в Каче раздались два взрыва. Позже добавили, что после двух мощных взрывов над Севастополем поднимаются два мощных столба дыма. Затем уточнили, что в микрорайоне на улице Жидилова от взрывов вылетели стекла.

В небо над Севастополем вздымается дым / Фото с телеграма "Крымский ветер"

В небо над Севастополем вздымается дым / Фото с телеграм "Крымский ветер"

В 23:44 тот же телеграм-канал известил, что, вероятно, мог быть прилет по аэродрому Бальбек. Правда, эта информация пока уточняется. В то же время два мощных взрыва слышали от Севастополя до поселка Зуя.

"В Бахчисарае дома дрожали", – говорит один из подписчиков.

Проснулся так называемый "губернатор" Развожаев. Он начал уверять, что над акваторией Черного моря вроде бы сбили ракету. По его словам, никаких повреждений инфраструктуры не было обнаружено.

Между тем местные жители жалуются. Вот несколько сообщений, которые они оставляют в чатах: