Еще 28 апреля в Национальном сопротивлении сообщили, что руководители российских госкомпаний будут эвакуироваться из Крыма. Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров подтвердил эту информацию.

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Россияне хотят бежать из Крыма

Назаров сообщил, что руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации.

Такая информация поступает как из государственных банков, так и от Крымской железной дороги, что свидетельствует о комплексных мероприятиях по подготовке,

– заметил он.

При этом эвакуироваться должны не только представители верхушки, но и их семьи. Пока им обещают оплачиваемый отпуск.

оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на полуострове