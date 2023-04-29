Еще 28 апреля в Национальном сопротивлении сообщили, что руководители российских госкомпаний будут эвакуироваться из Крыма. Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров подтвердил эту информацию.
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Россияне хотят бежать из Крыма
Назаров сообщил, что руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации.
Такая информация поступает как из государственных банков, так и от Крымской железной дороги, что свидетельствует о комплексных мероприятиях по подготовке,
– заметил он.
При этом эвакуироваться должны не только представители верхушки, но и их семьи. Пока им обещают оплачиваемый отпуск.
оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на полуострове
- В разных районах Крыма оккупанты роют окопы и строят укрепления. Кроме этого, оккупационные власти полуострова направили сообщение оккупационным "властям" готовить укрытие на случай возникновения "угроз"
- Кроме того, россияне опустошили военный склад в Крыму с танками, бронетехникой и артиллерией. Это видно на спутниковых фото. Теперь на этом месте просто пустота.
- Также оккупанты трясутся над Крымским мостом. Они планируют ввести более 80 пунктов осмотра на въездах к мосту.