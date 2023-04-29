Ще 28 квітня у Національному спротиві повідомили, що керівники російських держкомпаній будуть евакуюватися з Криму. Спікер оперативного командування "Південь", полковник Владислав Назаров, підтвердив цю інформацію.

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Росіяни хочуть втікати з Криму

Назаров повідомив, що керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації.

Така інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки,

– зауважив він.

При цьому евакуюватись мають не лише представники верхівки, але і їхні родини. Поки що їм обіцяють оплачувану відпустку.

Окупанти готуються до наступу ЗСУ на півострові