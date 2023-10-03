В Крыму воздушная тревога: сообщают о взрывах в Севастополе

Во временно оккупированном Крыму вечером 3 октября была объявлена воздушная тревога. Этому предшествовали мощные взрывы в Севастополе.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Примечательно, что так называемый "губернатор" Севастополя начал сообщать о тревоге уже после "хлопка", передает 24 Канал.

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"Тревожный" вечер в Крыму

Около 20:20 во временно оккупированном Крыму раздался взрыв в районе Казачьей бухты. После этого Михаил Развожаев опубликовал сообщение о воздушной тревоге на полуострове.

Воздушная тревога в Крыму: смотрите видео

На видео с предупреждением о воздушной тревоге жителям Крыма советуют закрыть окна и отойти от них как можно дальше. К тому же сам Развожаев, очевидно, признает проблему с укрытиями на полуострове, поэтому людям просто советуют прятаться в квартирах и домах.

Через несколько минут в сети начали сообщать, что в некоторых районах раздались взрывы. Между тем пропагандистские каналы заявляют, что в Севастополе работает "пе-ве-о", а весь полуостров под угрозой "ракетной атаки" и "ударов беспилотниками". Более того, пропагандистам привиделись "самолеты и БПЛА НАТО" над Крымом.



Российские пропагандисты сетуют из-за взрывов в Севастополе/ Скриншот

По данным портала Flightradar, возле Крыма действительно производит разведку беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Кроме того, возле берегов Румынии борт Boeing P-8A Poseidon также производит разведку.



БПЛА над Крымом / Скриншот

После объявления тревоги в Севастополе остановил движение морской и наземный транспорт.

Российское минобороны заявило о "сбивании ракеты"

Российское минобороны уже отчитались, что якобы над Крымом "сбили ракету". На этот раз оккупанты решили "уничтожить ракету" "Нептун".

Очередными средствами ПВО ракета "Нептун" была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова,

– заявили пропагандисты.

Интересно, что "губернатор" Севастополя ничего не знает о "ракете". Он уже "отчитался" о сбивании беспилотника. Правда, российское "пе-ве-о" отработало очень точно, ведь обломки упали на крышу одного из домов, а в некоторых квартирах – вылетели окна.

Что же "сбили" россияне – неизвестно. Очевидно, пропагандисты еще не договорились между собой и возникло недоразумение.

Как россияне реагируют на тревогу

В сети начали появляться кадры с реакцией россиян на воздушную тревогу во временно оккупированном Крыму. К примеру, в одном из местных телеграм-каналов публикуют видео, как в Крыму раздается воздушная тревога, и шутят над реакцией россиян.

Севастопольцы спрашивают: "А всегда ли так страшно, когда тревога?". Киевляне отвечают: "Нет, не всегда так страшно. Иногда еще страшнее", – говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Севастополе: смотрите видео

Одна жительница Крыма показала, как животные реагируют на сигнал воздушной тревоги. Пока женщина пытается найти безопасное место, ее домашние любимцы продолжают спокойно спать.

Реакция животных на воздушную тревогу в Крыму: смотрите видео

Взрывы раздались и на Белгородщине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об "атаке". По его словам, над Грайворонским городским округом якобы "уничтожили" 3 воздушных цели.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломками повреждены двенадцать частных домовладений: выбиты окна, посечены крыши и ограждения, а также хозяйственные постройки. Обход по домам продолжим в светлое время суток,

– заявил Гладков.

Российское минобороны в очередной раз безосновательно обвинило Украину. Также там отчитались, что якобы сбили один беспилотник и две ракеты из реактивной системы залпового огня.