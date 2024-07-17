Каждые 2 часа – без света: в оккупированном Крыму ввели графики отключения

Во временно оккупированном Севастополе ввели графики отключения света. Так, каждые 2 часа без электроэнергии остаются жители нескольких улиц.

Графики ограничения электроэнергии публикуют местные телеграмм-каналы. В то же время так называемый "губернатор" Севастополя объясняет, что ограничения ввели из-за "сбоя оборудования", передает 24 Канал.

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В Севастополе ввели графики отключения света

Во временно оккупированном Севастополе ввели графики отключения света. Так, весь город поделили на 2 очереди, и теперь свет выключают через каждые 2 часа.

К примеру, 1 очередь в Севастополе отключают с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00 и так далее. В то же время вторую очередь отключают с 02:00 до 04:00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00 и так далее через каждые два часа.

Однако впоследствии эта информация изменилась. В облэнерго Крыма заявили, что отныне будут выключать свет не на 2 часа, а на 3.

Графики отключения стали неожиданностью для оккупантов, поэтому Михаил Развожаев решил объяснить, почему так произошло. Так, "губернатор" Севастополя заявил, что, мол, в работе оборудования на Ростовской АЭС, которая обеспечивает электроэнергией Крым, "произошел сбой". Поэтому в условиях "повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления".

Правда, причины, почему произошел "сбой в работе оборудования", Развожаев не объяснял.