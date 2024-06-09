Обещают "сюрприз" на 12 июня: в Крыму взломали трансляцию пропагандистского канала

В Крыму взломали трансляцию прокремлевского канала. Вместо традиционной лжи оккупантов, на экране телевизоров тамошних жителей вдруг появилось интересное сообщение.

Об инциденте, который случился на территории оккупированного полуострова, рассказал местный телеграмм-канал "Крымский ветер". Вместо пропаганды интригующее послание от хакеров увидели по меньшей мере жители Симферополя и Севастополя.

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"Подарок" на День России

Как можно увидеть на видео, был сломан эфир канала "Крым 24". Вместо этого, на экране появилась странная надпись: "Последняя трансляция Симферопольской телебашни". Под ней изображен циферблат с обратным отсчетом времени. Хакеры намекают, что до "какого-то" события осталось 3 дня, 15 часов, 33 минуты и сколько-то там секунд. Очевидно, речь идет о 12 июня. В этот день страна – агрессорка празднует День России.

Под циферблатом также содержится сообщение. В нем призывают жителей Симферополя, проживающих по улице Студенческая 14, выехать на определенное время, потому что якобы будут проводиться "ремонтные работы". Если посмотреть на карту, то можно узнать, что это как раз адрес, по которому расположена Симферопольская телебашня.

"Вот такие здесь новости показывают по 24 Каналу": смотрите видео

Хакеры обещают, что на День России будет последняя трансляция Симферопольской телебашни: смотрите видео

Хакерские атаки на Россию: что известно