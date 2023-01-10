Женщина усыновила 4 детей из Харьковщины: отец погиб, спасая их от снаряда

В Купянске 4 детей остались сиротами, потому что отец погиб, защищая их от кассетного снаряда. Однако у детей есть новая семья – их решила усыновить крестная мама.

Детей зовут Богдан, Ангелина, Елена и Валерий. Их мать давно лишили родительских прав, а других родственников не было.

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Отец детей погиб, спасая их

Семья Савельевых жила в Купянске. После освобождения города оккупанты ежедневно обстреливали его. Однажды утром отец Сергей вместе со старейшим Богданом и самой молодой Ангелиной пошел за гуманитарной помощью. В этот момент захватчики открыли огонь – били кассетными бомбами.

Отец прикрыл своим телом Богдана и Ангелину. Он спас детей, но сам, к сожалению, не выжил.

Двое других детей были дома сами. Они не понимали, почему папа и сестричка с братиком так долго не возвращались. Потому они пошли на блокпост и рассказали ситуации. Военные из-за своих связей уже все выяснили и доставили их в Харьков.

Ольга крестила детей

Ольга говорит, что возникла в этой истории случайно. Она крестила детей Сергея, но видела их только один раз.

Это была судьба или Божья дорога. Год назад мы случайно попали к друзьям в Купянск на празднование и там познакомились с Сергеем. Он спросил меня, могу ли я окрестить его детей?

– рассказала женщина.

После крестин началась война, связи в Купянске не было. Ольга со своим старшим сыном попала в одну из харьковских больниц. Она признается, что за это время уже забыла, как выглядит Богдан, который в то время тоже был в больнице. Впрочем, в первые 5 минут, когда Ольга вошла в комнату, поняла, что Богдан – ее крестник.

Богдан тоже узнал крестную и рассказал ей всю историю. Врачи были вынуждены отрезать мальчику фаланги пальцев на руке, а Ангелина в тот момент была в реанимации. Детей готовились перевезти в Киев, этим занимались несколько фондов.

Женщина стала многодетной мамой

После этого встал вопрос – кто же станет для детей опекуном? Ольга вспоминает, что вопросы решили через 2 часа. Она со своим мужем Дмитрием усыновили малышей. В мгновение ока они стали многодетной семьей. Кроме двух своих детей, в их жизни появилось еще четверо.

Когда я смотрю на них, я понимаю всю ответственность. Я вижу, как они ко мне тянутся,

– говорит женщина.

Кстати, сейчас дети большой семьей отправились в Австрию, там Богдан и Ангелина предоставили полное лечение с последующей реабилитацией.