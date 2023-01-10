Дітей звати Богдан, Ангеліна, Олена та Валерій. Їх матір давно позбавили батьківських прав, а інших родичів не було.

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Батько дітей загинув, рятуючи їх

Родина Савельєвих жила в Куп'янську. Після звільнення міста окупанти щодня обстрілювали його. Одного ранку батько Сергій разом із найстаршим Богданом та наймолодшою Ангеліною пішов по гуманітарну допомогу. У цей момент загарбники відкрили вогонь – гатили касетними бомбами.

Батько прикрив своїм тілом Богдана і Ангеліну. Він врятував дітей, але сам, на жаль, не вижив.

Двоє інших дітей були вдома самі. Вони не розуміли, чому тато та сестричка з братиком так довго не повертались. Тому вони пішли на блокпост і розповіли ситуації. Військові через свої зв'язки вже все з’ясували і доправили їх до Харкова.

Ольга хрестила дітей

Ольга каже, що появилась в цій історії випадково. Вона хрестила дітей Сергія, але бачила їх лише один раз.

Це була доля, або Божа дорога. Рік тому ми чисто випадково потрапили до друзів у Куп'янськ на святкування і там познайомилися з Сергієм. Він у мене спитав, чи можу я охрестити його дітей?

– розповіла жінка.

Після хрестин почалася війна, зв'язку в Куп'янську не було. Ольга зі своїм старшим сином потрапила до однієї з харківських лікарень. Вона зізнається, за цей час вже забула, як виглядає Богдан, який в той час теж був у лікарні. Втім, в перші 5 хвилин, коли Ольга зайшла до кімнати, зрозуміла, що це Богдан – її похресник.

Богдан теж впізнав хресну та розповів їй всю історію. Лікарі були змушені відрізати хлопчику фаланги пальців на руці, а Ангеліна на той момент була в реанімації. Дітей готувались перевезти в Київ, цим займалися одразу декілька фондів.

Жінка стала багатодітною мамою

Після цього постало питання – хто ж стане для дітей опікуном? Ольга пригадує, що питання вирішили за 2 години. Вона зі своїм чоловіком Дмитром всиновили малечу. В одну мить вони стали багатодітною родиною. Крім двох своїх дітей, у їхньому житті з'явилося ще четверо.

Коли я дивлюся на них, я усвідомлюю всю відповідальність. Я бачу, як вони до мене тягнуться,

– каже жінка.

До речі, зараз діти великою родиною вирушили до Австрії, там Богдану та Ангеліні надали повне лікування з подальшою реабілітацією.