Артиллерийские обстрелы разных районов Харьковской области не прекращаются. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, заметив, что, прежде всего, страдают гражданские объекты.

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Россияне ударили по мясокомбинату

Обстреливая Купянский район, оккупанты "накрыли" огнем помещение мясокомбината. В это время в здании находился 45-летний мужчина, работавший охранником и находившийся на своем рабочем месте. Спасти мужчину, к сожалению, не удалось.

Под удары врага попали многоквартирный дом и частный сектор. 67-летний гражданский мужчина получил ранения. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили домой.

Чугуевщина и Изюмщина тоже под ударами. Из-за обстрелов вспыхнули возгорания, спасатели, по возможности, выезжают на вызовы.

Оперативная ситуация в Харьковской области: смотреть видео

Очередной подрыв аграрной техники

В селе Явирское на Балаклейщине трактор наехал на российский боеприпас в поле и взорвался. К счастью, это была та техника, которую фермеры еще раньше смогли переоборудовать в дистанционное управление, поэтому раненых или жертв удалось избежать. Но материальный ущерб для аграриев в очередной раз нанесен.

Ситуация на Купянском направлении