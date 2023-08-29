Артилерійські обстріли різних районів Харківської області не припиняють. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зауваживши, що насамперед страждають цивільні об'єкти.

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Росіяни вдарили по м'ясокомбінату

Обстрілюючи Куп'янський район, окупанти "накрили" вогнем приміщення м'ясокомбінату. У цей час у будівлі перебував 45-річний чоловік, який працював охоронцем і був на своєму робочому місці. Врятувати чоловіка, на жаль, не вдалося.

Під удари ворога потрапили й багатоквартирний будинок та приватний сектор. 67-річний цивільний чоловік отримав поранення. Медики надали йому допомогу на місці й відпустили додому.

Чугуївщина та Ізюмщина також під ударами. Через обстріли спалахнули займання, рятувальники, за можливості, виїжджають на виклики.

Оперативна ситуація на Харківщині: дивитися відео

Черговий підрив аграрної техніки

У селі Явірське на Балаклійщині трактор наїхав на російський боєприпас у полі та підірвався. На щастя, це була та техніка, яку фермери ще раніше змогли переобладнати на дистанційне керування, тому поранених чи жертв вдалося уникнути. Але матеріальні збитки для аграріїв вкотре завдані.

Ситуація на Куп’янському напрямку