В аэропорту российского Курска раздалось несколько взрывов
Источник:телеграм Сергея Стерненко
В российском городе Курск вечером 24 сентября раздалось несколько взрывов. Местные жители сообщили, что их слышали в районе аэропорта.
В Курске раздалось несколько взрывов
Об этом сообщают украинские телеграм-каналы. О серии взрывов в районе аэропорта пишут и местные паблики.
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На место инцидента отправились пожарные машины. При этом официальной информации пока нет.
В сторону аэропорта едут пожарные. Официальной информации пока нет. Очень громко в небе в районе аэропорта – сообщают подписчики,
– пишет местный телеграм-канал.
В то же время, украинский активист Сергей Стерненко написал в своем телеграм-канале, что возле Курска в районе аэропорта "ничего не происходит". Это уже давно известная мемная отсылка к сообщениям российских пропагандистов, ранее часто писавших о "хлопке" и о том, что "ничего не происходит".
В Белгородской области 17 сентября было громко
В россии постоянно что-то "загорается" – оккупанты спихивают все на ПВО. Чаще всего "хлопки" в Белгороде, который расположен недалеко от границы с Украиной.
Так, 17 сентября местные жители говорили, что слышали не менее 5 взрывов. Местные телеграм-каналы писали о работе ПВО, а над городом стоял столб дыма.
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