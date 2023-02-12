Серийный "хлопок": в Курской, Белгородской и Брянской областях раздались взрывы
В России снова неспокойная ночь. Сразу в нескольких областях "что-то случилось" – там снова раздались взрывы.
О взрывах сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал. Известно, что взрывы ночью прогремели в Курской и Белгородской областях. Вечером также произошел странный инцидент в Брянской области.
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Взрывы в Курской и Белгородской областях
После полуночи по киевскому времени в Новооскольском районе Белгородской области прогремели мощные взрывы. От них даже сработали сигнализации на автомобилях. Официальную информацию там никто не сообщает, однако, вероятно, снова будут говорить о работе своей печально известной ПВО.
Взрыв в Белгородской области: смотрите видео
Менее чем через час громко было и в российском Курске. Что там случилось – тоже неизвестно. Или "ПВО", или же это очередное баловство Бавовнятка – пока остается только догадываться.
Взрыв в Курске: смотрите видео
А что там в Брянске
Вблизи Брянска в районе Супонево в 98 километрах от границы с Украиной еще вечером произошло нечто странное – на видео зафиксировали вспышку. Однако то ли звука на видео нет, то ли ничего не взрывалось – сказать пока сложно. Однако российские телеграм-каналы уже пишут, что вспышка возникла из-за обрыва электрической проволоки.
Странные вспышки вблизи Брянска: смотрите видео
"Беспилотники" атаковали Белгородскую область
Утром 11 февраля губернатор Белгордской области Вячеслав Гладков заявил, что БПЛА якобы атаковали "инфраструктурный объект" в Яковлевском городском округе.
О каком именно объекте идет речь, Гладков почему-то не отметил. В то же время в России традиционно заявили, что ни жертв, ни пострадавших нет. Для ликвидации последствий на место происшествия выехали оперативные службы.
Днем снова было громко в области, в частности, в городе Шебекино. Однако, как обычно, пропагандисты говорят либо об "ПВО", либо об "украинских атаках".