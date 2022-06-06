Губернатор Курской области первое сообщение об обстрелах села совершил в 7:00. Впоследствии он опубликовал фотографии с разбитым мостом и поврежденными зданиями.

В Беларуси до сих пор остается российская армия, которая имеет "Искандеры-М", "Панцири", С-400 и самолеты

Ха его данным, это был минометный обстрел, главной целью которого был мост в деревне. Он поврежден.

Вместе с тем был поврежден двухэтажный многоквартирный дом и рядом пристройки. Так была повреждена крыша и выбиты окна. Сгорел и автомобиль.

Имеются повреждения и на территории сахарного завода.

О жертвах среди местного населения не сообщается.

Кто именно обстрелял деревню, губернатор Курской области не указывает. Не исключено, что это могла сделать и русская армия. Ведь село Теткино на самой границе с Украиной. Накануне границ России в Курской области были направлены дополнительные войска , а также артиллерия и ракетные установки.

С территории Курской области российские захватчики совершают обстрелы Украины, а именно Сумскую область. Там не проходит и дня, чтобы не были нанесены удары с территории России. При этом иногда кафиры применяют боевую авиацию для ракетных ударов, когда вражеские самолеты запускают ракеты еще с территории России, не залетая в воздушное пространство Украины.

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Традиционно для россиян, обстреливающих в таких случаях они объекты гражданской инфраструктуры – территории предприятий, в том числе аграрных, церкви, детские сады, а также жилые дома. Поэтому и страдает в результате таких обстрелов именно гражданское население.

К примеру, утром 5 июня российские кафиры снова нанесли удар по Сумщине . Россияне атаковали область около 4 утра, под огнем оказался Шосткинский район. По нему стреляли из минометов. Тогда же жители приграничных районов слышали взрывы на территории России. Что еще одно утверждение того, что россияне ради провокаций обстреливают сами себя. Таким образом, они создают необходимую "картинку" для пропагандистов, оправдывая войну против Украины.

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