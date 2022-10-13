В Курской области России произошел "хлопок" на электрической подстанции

В России в Курской области раздались взрывы на электрической подстанции. На этот раз "хлопок" произошел в поселке Теткино.

Россияне говорят, что, собственно, Теткино и село Попово-Лежачие – без света. Отмечают, что дежурная подстанция вышла из строя.Об этом пишут российские телеграммы-каналы, передает 24 канал.

Ранее Карма в действии: в Белгородской области России вспыхнула подстанция, люди без света и воды

Загорелся трансформатор

Оккупанты утверждают, что в Попово-Лежачах также серьезно повреждена подстанция. Рассказывают, что один из трансформаторов загорелся. Доподлинно неизвестно, что произошло в Курской области, однако местные власти традиционно успели обвинить Украину.

В сети публикуют видео взрыва.

В Белгородской области тоже горела подстанция

После массированной ракетной атаки по Украине Россию постигла карма. В частности, 11 октября на подстанции у села Шебекино Белгородской области вспыхнул пожар. В окрестных селах не было воды и света.

Пожар вспыхнул "из-за нарушения правил безопасности во время выполнения ремонтных работ". Однако губернатор Белгородской области Гладков истерически обвинял ВСУ в "хлопках". Он рассказывал, что поврежден трансформатор подстанции.

Смотрите больше – детали взрывов в Белгороде: видео

Оккупанты разрушили верхний этаж многоэтажки в Белгороде. Вероятно, своей ракетой или обломками ракеты после работы ПВО. Губернатор Белгородской области сначала опубликовал, а затем удалил фотографии последствий.