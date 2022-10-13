Росіяни кажуть, що, власне, Тьоткіне та село Попово-Лежачі – без світла. Зазначають, що чергова підстанція вийшла з ладу. Про це пишуть російські телеграм-канали, передає 24 канал.

Раніше Карма в дії: у Бєлгородській області Росії спалахнула підстанція, люди без світла й води

Загорівся трансформатор

Окупанти стверджують, що в Попово-Лежачах також серйозно пошкоджено підстанцію. Розказують, що один із трансформаторів загорівся. Достеменно невідомо, що сталось у Курській області, однак місцева влада традиційно встигла звинуватити Україну.

До речі, у мережі публікують відео вибухів:

У Бєлгородській області теж горіла підстанція

Після масованої ракетної атаки по Україні Росію спіткала карма. Зокрема, 11 жовтня на підстанції поблизу села Шебекіно Бєлгородської області спалахнула пожежа. У навколишніх селах також не було води та світла.

Пожежа спалахнула "через порушення правил безпеки під час виконання ремонтних робіт". Проте губернатор Бєлгородської області Гладков істерично звинувачувала ЗСУ у "бавовнах". Він розповідав, що пошкоджений трансформатор підстанції.

Зверніть увагу! Окупанти зруйнували верхній поверх багатоповерхівки у Бєлгороді. Ймовірно, своєю ракетою або ж уламками ракети після роботи ППО. Губернатор Бєлгородської області спочатку опублікував, а потім видалив фотографії наслідків.

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