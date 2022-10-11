Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій. Фото та відео пожежі публікують місцеві мешканці.

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"Так виглядає карма: у Шебекіно Бєлгородської області задимилася місцева підстанція та в районі зникло світло "через порушення правил безпеки під час виконання ремонтних робіт", – написали у Центрі.

Що заявила місцева влада

Губернатор Бєлгородської області Гладков традиційно істерично звинувачує ЗСУ у "бавовнах". Він зазначив, що пошкоджений трансформатор підстанції. Відтак, електроенергії не мають 2 тисячі людей.

За словами Гладкова, жертв та постраждалих немає. Він запевнив громадян країни-вбивці, що наслідки пожежі скоро ліквідують.



Пожежа на підстанції / Фото телеграм-каналу monitor

Що відбувається в Шебекіно: дивіться відео



Задимлення, яке бачать росіяни / Колаж 24 каналу

Ще одна "аварія"

На складі боєприпасів Міноборони країни-агресорки у селищі Бурмакіно, що в Ярославській області, 10 жовтня пролунали вибухи. Російські ЗМІ заявили, що мовиться про підприємство "6 Арсенал ВМФ", яке на північному сході від Москви, за приблизно 850 кілометрів від кордону з Україною.

За словами очільника Некрасовського району Павла Кулакова, де і розташовується Бурмакіно, на підприємстві "йде проливання покрівлі" і нібито відкритого вогню немає, але пожежники досі працюють.

Про причини пожежі окупанти не розповідали. Були лише повідомлення про "порушення правил пожежної безпеки". Влада загарбників закликала не панікувати.