Стоит отметить, что этот проект обошелся в 10 миллиардов рублей. Кроме того, в ЦНС показали также снимки, на которых видна вся "мощность" этих укреплений.

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В России построили фейковые укрепления за космическую сумму

В Центре национального сопротивления отметили, что информацию о фейковых оборонительных сооружениях в Курской области им предоставило местное подполье. В частности, эти люди также направили фото этой "линии обороны".

Бутафорная линия обороны в Курской области / Фото Центра национального сопротивления

В ЦНС напомнили, что губернатор области Старовойт потратил более 10 миллиардов рублей на обустройство этих укреплений, говоря, что "работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны – завершились, а третья линия обороны будет готова к 5 ноября 2023 года".

Кроме того, что мы видим очень "усиленные линии обороны", никто не видит ни одного военнослужащего. По информации Центра национального сопротивления, почти вся линия государственной границы пуста,

– говорится в сообщении центра.

В заключение в ЦНС подчеркнули, что иногда на границу с нашим государством все же прибывает артиллерия для обстрела мирного населения Украины. Также там могут появляться спецподразделения российских ГРУ и ССО вооруженных сил России для проведения терактов на территории Сумской области, но не больше.

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