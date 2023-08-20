Стоит отметить, что этот проект обошелся в 10 миллиардов рублей. Кроме того, в ЦНС показали также снимки, на которых видна вся "мощность" этих укреплений.
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В России построили фейковые укрепления за космическую сумму
В Центре национального сопротивления отметили, что информацию о фейковых оборонительных сооружениях в Курской области им предоставило местное подполье. В частности, эти люди также направили фото этой "линии обороны".
Бутафорная линия обороны в Курской области / Фото Центра национального сопротивления
В ЦНС напомнили, что губернатор области Старовойт потратил более 10 миллиардов рублей на обустройство этих укреплений, говоря, что "работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны – завершились, а третья линия обороны будет готова к 5 ноября 2023 года".
Кроме того, что мы видим очень "усиленные линии обороны", никто не видит ни одного военнослужащего. По информации Центра национального сопротивления, почти вся линия государственной границы пуста,
– говорится в сообщении центра.
В заключение в ЦНС подчеркнули, что иногда на границу с нашим государством все же прибывает артиллерия для обстрела мирного населения Украины. Также там могут появляться спецподразделения российских ГРУ и ССО вооруженных сил России для проведения терактов на территории Сумской области, но не больше.
В Курске раздавались взрывы на железнодорожном вокзале
- В городе Курск, что в России, ночью 20 августа раздались мощные взрывы на железнодорожном вокзале. Оккупанты утверждали, что здание якобы "атаковали неизвестные беспилотники".
- Кроме того, пропагандисты утверждали, что в результате этой "атаки" есть 5 пострадавших. Их всех якобы направили в медицинское учреждение.
- Впоследствии в сети появились фото последствий взрыва на вокзале в Курске. Там можно увидеть, что потолок разбит, а стекла на окнах – выбиты.