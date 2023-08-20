Варто зазначити, що цей проєкт коштував 10 мільярдів рублів. Крім того, у ЦНС показали також знімки, на яких видна вся "потужність" цих укріплень.
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У Росії побудували фейкові укріплення за космічну суму
У Центрі національного спротиву зазначили, що інформацію про фейкові оборонні споруди у Курській області їм надало місцеве підпілля. Зокрема, ці люди також надіслали фото цієї "лінії оборони".
Бутафорна лінія оборони у Курській області / Фото Центру національного спротиву
У ЦНС нагадали, що губернатор області Старовойт витратив понад 10 мільярдів рублів на облаштування цих укріплень, казавши, що "роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони – завершилися, а третя лінія оборони буде готова до 5 листопада 2023 року".
Крім того, що ми бачимо дуже "посилені лінії оборони", ніхто не бачить ні одного військовослужбовця. За інформацією Центру національного спротиву, майже вся лінія державного кордону пуста,
– мовиться у дописі центру.
Наостанок у ЦНС наголосили, що інколи на кордон з нашою державою все ж прибуває артилерія для обстрілу мирного населення України. Також там можуть з'являтися спецпідрозділи російських гру та ссо збройних сил Росії для проведення терактів на території Сумської області, але не більше.
У Курську лунали вибухи на залізничному вокзалі
- У місті Курськ, що в Росії, вночі 20 серпня пролунали потужні вибухи на залізничному вокзалі. Окупанти стверджували, що будівлю буцімто "атакували невідомі безпілотники".
- Крім того, пропагандисти стверджували, що внаслідок цієї "атаки" є 5 постраждалих. Їх всіх нібито направили до медичного закладу.
- Згодом у мережі з'явилися фото наслідків вибуху на вокзалі у Курську. Там можна побачити, що стеля розтрощена, а шибки на вікнах – вибиті.