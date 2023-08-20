Згодом у мережі з'явилися кадри, як саме виглядає Курський вокзал після "прильотів". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що сталося з вокзалом у Курську після вибухів

Губернатор Курської області Роман Старовойт розповів, що основні наслідки нічного удару безпілотника буцімто усунули. За його словами, пожежу начебто ліквідували о 3:46 ранку за місцевим часом.

Постраждали дах, фасад, перша платформа. Також внаслідок вибухової хвилі є пошкодження у залі очікування та пішохідному тунелі,

– сказав окупант.

Він також наголосив, що вхід та посадка на поїзди після проходження огляду наразі здійснюють через північну та південну сторони без входу до вокзалу. Загарбник підкреслив, що перша платформа тимчасово закрита до усунення всіх наслідків удару.

Як виглядає Курський вокзал після вибуху / Фото з російських телеграм-каналів

Старовойт також сказав, що на момент вибуху в будівлі буцімто перебували 50 пасажирів, і їх начебто оперативно евакуювали.

"Із п'яти постраждалих від осколків двоє відмовилися від медичної допомоги, трьох направили для огляду до Курської обласної лікарні та вже відпустили додому", – сказав губернатор Курської області.

Наостанок окупант сказав, що нібито доручив організувати всю необхідну допомогу для усунення наслідків удару Він також запевнив, що місцева влада "приступить до ремонтних робіт найближчим часом".

Що відбувалося на Курському вокзалі