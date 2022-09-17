По состоянию на 9 часов утра по местному времени ситуация на границе напряженная. Об этом заявили киргизские пограничники.

Ранее Военные Таджикистана захватили здание школы на территории Кыргызстана

Нарушив ранее достигнутые договоренности, в 8:50 таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паски-Арик Баткенского района. В 8.55 обстрел прекращен,

– говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения Кыргызстана, в результате обстрелов пострадали более 100 человек. У большинства из них диагностировали осколочные или огнестрельные ранения разной степени тяжести.

Что известно об обострении между Кыргызстаном и Таджикистаном

Протяженность общей границы между странами составляет около 900 метров. Однако почти половина линии не демаркирована. Это вызывает проблемы у местных жителей, живущих на этой границе. Кроме того, территория между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана спорна. Дома жителей обеих стран расположены рядом, поэтому установить четкую границу – очень сложно. Поэтому ситуация на границе иногда обостряется.

Утром 16 сентября Кыргызстан заявил, что таджикские военные обстреляли несколько гражданских пограничных объектов. В то же время, Таджикистан сказал, что это киргизские пограничники первыми открыли огонь.

Впоследствии в сети даже появилось видео, на котором видно, что таджикский флаг висит в школе в Кыргызстане. Ее захватили.

На фоне этих событий президенты обеих стран встретились, чтобы договориться о перемирии. Глава Кыргызстана Садыр Жапаров и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон решили прекратить огонь и отвести войска от линии столкновения. В то же время президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев поручил своим правоохранителям расследовать инцидент.

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